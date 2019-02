Doadores devem tentar resolver obstáculos à entrega da ajuda no Iémen, defendem Médicos Sem Fronteiras

Lusa26 Fev, 2019, 14:12 | Mundo

Num comunicado divulgado quando decorre em Genebra uma conferência de doadores promovida pela ONU, Suécia e Suíça, a MSF considera que a "crise humanitária no Iémen é alimentada pelo envolvimento dos principais governos doadores na guerra".

"Em última análise, a crise humanitária do Iémen só pode ser resolvida quando os governos doadores acabarem com o seu envolvimento na guerra e responsabilizarem as partes inimigas pela sua conduta atroz que põe em risco a vida de milhões de pessoas", indica a organização internacional de emergência médica.

A guerra no Iémen, desencadeada em 2014, já causou dezenas de milhares de mortos e uma das maiores crises humanitárias do mundo, segundo a ONU.

A conferência visa tentar recolher 3,5 mil milhões de euros para ajuda humanitária ao país e entre os principais doadores encontram-se a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, os dois principais membros da coligação internacional que apoia militarmente o governo iemenita na guerra contra os rebeldes Huthis.

"No Iémen, o acesso das pessoas a cuidados básicos está severamente limitado, já que as partes em conflito continuam a destruir as infraestruturas do país, incluindo o sistema de saúde, enquanto os seus apoiantes internacionais fingem que não veem", assinala a MSF.

A organização refere ainda que as partes em conflito criaram obstáculos que impedem a "distribuição justa" da ajuda de acordo com as necessidades, considerando também preocupante o "fracasso em proteger os civis e fornecer apoio adequado aos feridos na guerra".