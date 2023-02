Documentos confidenciais. Buscas na casa de ex-vice-presidente dos EUA

Estas buscas ocorreram depois dos advogados de Mike Pence terem entregue, no mês passado, outros documentos confidenciais que estavam em casa do ex-vice-presidente. As buscas decorreram no Indiana, mas o FBI deverá também deslocar-se a outra casa que Pence tem em Washington.



Além dele, Joe Biden e Donald Trump têm igualmente, sido investigados, por terem mantido em casa documentos confidenciais do governo.