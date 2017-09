Doenças oncológicas registam aumento de 3% ao ano

RTP21 Set, 2017, 16:36 / atualizado em 21 Set, 2017, 16:36 | Mundo

O aumento das doenças oncológicas deve-se ao envelhecimento populacional e às modificações no estilo de vida, refere a Direção Geral de Saúde (DGS). O programa foi apresentado esta quinta-feira no Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto e revela que, desde 2016, os programas de rastreio oncológico têm evoluído de forma significativa, expandindo a sua cobertura geográfica a várias regiões de Portugal.





O rastreio ao cancro do colo do útero foi realizado em todas as regiões com exceção de Lisboa e Vale do Tejo, com início previsto para este ano.





De acordo com o relatório da OCDE Health at a Glance 2016, Portugal apresentava em 2014 uma taxa de 70,7% de mulheres rastreadas para o cancro do colo do útero quando a média europeia era de 63%.





Nas regiões Norte, Centro, Alentejo e Algarve atingiu-se a cobertura geográfica de 100% no rastreio do cancro da mama, ficando o programa completo.





O cancro do colon e reto teve uma participação de apenas 19% a nível nacional, estando as regiões de Lisboa e Vale do Tejo e de Faro ainda por rastrear. A DGS admite neste relatório que este tipo de cancro é o que mais necessita de investimentos nesta área.





O número de novos casos de doentes com cancro e de óbitos tem registado um aumento. Ainda assim, os novos casos de cancro são mais do que os casos de óbitos, o que se traduz num maior sucesso no tratamento das doenças oncológicas.





Relativamente ao cancro do pulmão, foi registado um aumento significativo do número de óbitos apenas no sexo feminino, com mais 15% de mortalidade. Este fator reflete o maior consumo de tabaco por parte das mulheres, tendo tendência a acentuar nos próximos anos, a par com as camadas etárias mais jovens.





Objetivos do Programa Nacional





Para 2017, o programa previa uniformizar as metodologias dos rastreios oncológicos a nível nacional e desenvolver programas de divulgação de rastreios às populações para melhorar as taxas de adesão.





Tem como objetivo que o Agrupamento de Centros de Saúde realize o rastreio do cancro da mama a 90% das pessoas entre os 50 e 69 anos, o rastreio do cancro do colo do útero a 85% das pessoas entre os 25 e 60 anos e o rastreio do cancro do colon e reto a indivíduos entre os 50 e 74 anos.





Ainda no âmbito dos programas de rastreio oncológicos salienta-se o desenvolvimento de uma solução informática nacional única para os rastreios, que já se encontra em fase de implementação, e a uniformização técnica dos programas de rastreio nas várias regiões, que será objeto de um Despacho do Ministério da Saúde, que será publicado ainda este mês, e que permitirá aumentar a equidade no acesso a nível nacional, revela a Lusa.





Em 2020, a DGS pretende realizar a cobertura nacional total para os cancros da mama, colo do útero e colon e reto, reduzir para menos de 10% as cirurgias realizadas após o tempo definido e promover a integração de cuidados de saúde primários e hospitalares em três patologias oncológicas.