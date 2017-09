Dois bombardeamentos norte-americanos contra o grupo Estado Islâmico na Líbia

Lusa28 Set, 2017, 23:37 | Mundo

Os bombardeamentos ocorreram na terça-feira a cerca de 160 quilómetros a sudeste da cidade de Sirte, precisa o comunicado.

No domingo, o Pentágono anunciou os primeiros ataques aéreos na Líbia desde a tomada de posse do presidente Donald Trump a 20 de janeiro.

Os Estados Unidos efetuaram no dia 22 "seis ataques aéreos de precisão" contra um acampamento do Estado Islâmico, no deserto da Líbia, nos quais morreram 17 terroristas e foram destruídos três veículos.

"O EI e a Al-Qaida aproveitam áreas não governadas na Líbia para estabelecerem santuários para preparar e dirigir atentados terroristas, recrutar combatentes estrangeiros e facilitar os seus movimentos, assim como criar e usar fundos para financiar as suas operações", sublinhou hoje o AFRICOM.

Desde a queda do regime de Muammar Kadhafi em 2011, a Líbia ficou entregue a milícias e duas autoridades disputam atualmente o poder: um governo de união nacional reconhecido pela comunidade internacional, sediado em Tripoli, e uma autoridade que exerce o poder no leste do país com apoio do marechal Khalifa Haftar.