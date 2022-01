Dois condenados por sedição em Hong Kong pela primeira vez desde o fim da era colonial

Kim Chiang Chung-sang, de 41 anos, foi condenado a oito meses de prisão por afixar cartazes do lado de fora de um jardim de infância e de um tribunal de Hong Kong no ano passado, em protesto contra a condenação de um manifestante ao abrigo da nova Lei de Segurança Nacional imposta em junho de 2020 por Pequim a Hong Kong.

Já Chloe Tso Suet-sum, de 45 anos, foi condenada a mais de um ano de prisão por pedir a um jovem de 17 anos que elaborasse panfletos que apelavam à população de Hong Kong para formar o seu próprio exército e tornar-se independente da China.

O jovem, cuja identidade a agência France-Presse (AFP) decidiu não revelar, foi enviado para um centro de reabilitação para jovens delinquentes, onde deve permanecer entre dois e cinco meses, veredicto decretado em alternativa a uma condenação.

As sentenças foram proferidas ao abrigo de uma lei do início do século XX, que serviu para silenciar os apoiantes da China e outros ativistas que se opunham ao domínio do Reino Unido sobre Hong Kong.

A polícia e os procuradores de Hong Kong utilizam agora habitualmente esta antiga lei colonial de sedição para suprimir os dissidentes, juntamente com a Lei de Segurança Nacional aplicada em resposta aos grandes protestos de 2019, muitas vezes violentos, nos quais se exigiram reformas democráticas.

Dezenas de pessoas, onde se incluem jornalistas, sindicalistas e até um famoso apresentador de rádio, foram acusados de sedição nos últimos meses e aguardam julgamento, muitos em prisão preventiva.

Entre estes estão ativistas pró-democracia que publicaram um livro infantil que retrata uma aldeia de ovelhas que se rebelou contra uma invasão de lobos, e ainda jornalistas dos órgãos de comunicação pró-democracia, agora encerrados, Apple Daily e StandNews.

Atualmente, ao abrigo da Lei de Segurança Nacional que entrou em vigor em 2020, pedir a independência de Hong Kong é punível com prisão, entre os dez anos e prisão perpétua.

Tal como acontece com Macau desde 1999, para Hong Kong foi acordado a partir de 1997 um período de 50 anos com elevado grau de autonomia, a nível executivo, legislativo e judicial, com o Governo central chinês a ser responsável pelas relações externas e defesa, ao abrigo do princípio "um país, dois sistemas".