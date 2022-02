Dois detidos em Macau por contrabando de dez toneladas de carne

No comunicado divulgado descreve-se que uma patrulha tentou intercetar uma lancha rápida junto à Ponte da Amizade, que acelerou e acabou por atracar junto ao Centro de Ciência.



Os tripulantes, dois residentes na província vizinha de Guangdong, puseram-se em fuga, mas foram mais tarde detidos pelas autoridades, que no interior da lancha encontraram 10 toneladas de carne congelada.



O Instituto de Assuntos Municipais testou amostras do interior e do exterior das embalagens de carne, tendo todas dado negativo ao novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19.



Também os dois suspeitos foram testados à covid-19 no Centro Hospitalar Conde S. Januário, tendo ambos dado negativo.



Os Serviços de Alfândega sublinharam que têm reforçado as patrulhas marítimas ao longo da costa de Macau, "em resposta às recentes mudanças na situação pandémica nas regiões vizinhas".



O reforço das patrulhas tem como objetivo combater a entrada ilegal de pessoas e o contrabando de bens, "prevenindo a entrada do coronavírus em Macau através de atividades ilegais", disseram os Serviços de Alfândega.



A imprensa estatal chinesa tem noticiado regularmente multas aplicadas a comerciantes que importaram, de forma ilegal, carne congelada.