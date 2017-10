Dois guardas mortos em ataque ao palácio real saudita

Jorge Almeida - RTP07 Out, 2017, 21:25 / atualizado em 07 Out, 2017, 21:57 | Mundo

Dois guardas morreram e três ficaram feridos quando um homem armado disparou contra o portão do palácio real em Jeddah, na Arábia Saudita.



O atirador identificado como Mansour al-Amri, um cidadão saudita de 28 anos, foi abatido pelos guardas reais.



A embaixada dos Estados Unidos emitiu um aviso aos cidadãos norte-americanos no país, através do Twitter.