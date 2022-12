Dois líderes do grupo Estado Islâmico foram mortos por forças norte-americanas

Em comunicado, o Centcom afirmou que suas forças "realizaram com sucesso um ataque de helicóptero no leste da Síria" ao amanhecer, matando "dois líderes" da organização terrorista Estado Islâmico.

Um deles é identificado como Anas, líder do grupo na Síria "que esteve envolvido no planeamento de operações sangrentas" no leste do país. O comunicado de imprensa não fornece detalhes sobre o segundo.

"A avaliação inicial indica que não houve vítimas civis", acrescenta-se no comunicado de imprensa que sublinha o empenho dos Estados Unidos em enfrentar a ameaça da organização extremista "em parceria com as forças locais".

De acordo com o diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahmane, a operação foi realizada em cooperação com elementos das Forças Democráticas Sírias (SDF, dominadas por combatentes curdos), em Al-Zor, aldeia da província de Deir Ezzor.

Centenas de soldados dos Estados Unidos estão posicionados no nordeste da Síria como parte da coligação antijihadista, e continuam a lutar ao lado das SDF, atacando os líderes do EI no país, desde a derrota do grupo em 2017 no Iraque e em 2019 na Síria.

A 27 de outubro de 2019, os Estados Unidos anunciaram a morte do líder do EI, Abu Bakr al-Baghdadi, durante uma operação dos Estados Unidos no noroeste da Síria.

Em fevereiro último, o sucessor de al-Baghdadi, Abu Ibrahim al-Hachimi al-Qurachi, foi morto numa operação das forças especiais norte-americanas no noroeste da Síria.

O EI anunciou no passado 30 de novembro a morte de Abu Hassan al-Hachimi al-Qurachi, sem especificar as circunstâncias. Segundo o Centcom, ele foi morto em meados de outubro durante uma operação realizada na província de Deraa (sul) por ex-rebeldes. Al-Qurachi foi imediatamente substituído por Abu Al-Hussein al-Husseini al-Qourachi, segundo o EI.