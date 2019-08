Dois milhões de muçulmanos em Meca

É um dos 5 pilares do Islão, e talvez o mais importante.



Andar à volta da Kabaa, em forma de cubo, é apenas uma parte do ritual para trazer mais humildade e união entre os muçulmanos.



É um percurso fisicamente exigente, mas que os crentes vêm como oportunidade para limpar os pecados do passado e recomeçar.



A peregrinação deste ano surge numa altura de tensão política no Golfo Pérsico.