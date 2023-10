Dois militares israelitas mortos na ofensiva terrestre no norte de Gaza

As vítimas mortais foram identificadas como dois sargentos de 20 anos, após as famílias terem sido notificadas.

As IDF reporta 317 militares mortos desde o ataque de 07 de outubro, perpetrado pelo Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) em solo israelita.

O exército israelita confirmou hoje que os "combates intensos" em Gaza provocaram a morte de "dezenas de terroristas".

O grupo islamita do Hamas lançou em 07 de outubro um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados, fazendo mais de duas centenas de reféns.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, movimento que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e que é classificado como terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, bombardeando várias infraestruturas do grupo na Faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

Hoje, ao meio-dia local (10:00 de Lisboa), o Ministério da Saúde do Hamas, no poder na Faixa de Gaza desde 2007, anunciou que 8.525 pessoas, incluindo 3.542 crianças, tinham sido mortas naquele território palestiniano desde o início da guerra com Israel.