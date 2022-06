Dois ministros e uma secretária de Estado perdem lugar no governo francês

Segundo a tradição republicana - já reafirmada por Emmanuel Macron - todos os membros com cargos governamentais devem sair do executivo caso percam nos seus respetivos círculos eleitorais.

No total, 15 membros do governo tinham sido candidatos a estas eleições, tendo três sido derrotados: a ministra da Saúde, Brigitte Bourguignon, a ministra da Transição Ecológica e Social, Amélie de Montchalin, e a secretária de Estado do Mar, Justine Bénin.

Amélie de Montchalin obteve cerca de 47% dos votos no 6.º círculo eleitoral de Essonne, inclinando-se face ao seu adversário da coligação de esquerda Nova União Popular Ecológica e Social (NUPES), o socialista Jérôme Guedj, que obteve 53% dos votos.

Brigitte Bourguignon que, até agora, tutelava a Solidariedade e a Saúde, foi derrotada pela candidata da União Nacional, Christine Engrand, no 6.º círculo eleitoral de Pas-de-Calais, ficando a apenas 56 votos da sua adversária.

A secretária de Estado do Mar, Justine Bénin, também foi derrotada no 2.º círculo eleitoral da Guadalupe, perdendo com 41,35% dos votos face ao seu adversário da NUPES.

No total, de entre os 28 membros do governo, 15 tinham sido candidatos nestas eleições. Fora os quatro derrotados, todos os restantes conseguiram a eleição.

A primeira-ministra, Elisabeth Borne, por exemplo, foi eleita no 6.º círculo eleitoral de Calvados, com 52,46% dos votos.