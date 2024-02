Dois mortos após jato privado aterrar de emergência em autoestrada nos EUA

O acidente ocorreu por volta das 15:15 locais (20:15 em Lisboa), não muito longe de uma pequena cidade chamada Naples, no Golfo do México, indicou a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla inglesa) dos Estados Unidos.

Dois minutos antes da aterragem programada, o piloto comunicou ao controlo aéreo que "tinha perdido os dois motores e pediu uma aterragem de emergência", declarou em comunicado o porta-voz da Autoridade do Aeroporto de Naples Robin King.

"O controlador de tráfego aéreo autorizou imediatamente a aterragem do avião quando o piloto declarou que não iria alcançar a pista (...) [e] tentou aterrar na I-75", continuou King, referindo-se à autoestrada que liga a região dos Grandes Lagos, no norte dos Estados Unidos, à Florida, no sul.

Apenas três pessoas sobreviveram à colisão, ainda de acordo com o porta-voz.

As autoridades estão a investigar as causas do acidente.