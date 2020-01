Dois mortos e 53 feridos em acidente de viação no sul de Moçambique

"O incidente envolveu um autocarro de transporte de passageiros que fazia percurso entre a cidade de Maputo e Tete, centro do país, e um camião que fazia trajeto Norte-Sul", disse Juma Aly, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Inhambane.

O acidente ocorreu no sábado, na Estrada Nacional N1, a principal do país.

Uma das vítimas morreu no local e outra perdeu a vida a caminho do hospital, para onde foi levada juntamente com alguns feridos, afirmou o porta-voz.

Nove dos feridos estão internados, enquanto outros que tiveram ferimentos recebem tratamento ambulatório.

A PRM associa o acidente ao excesso de velocidade e a ultrapassagem irregular pelo condutor do autocarro.

Em menos de um mês, as autoridades moçambicanas registaram três acidentes de viação graves na Estrada Nacional Número 1.

No dia 22 de dezembro, na zona de Bilene, na província de Gaza, 20 pessoas morreram e outras oito ficaram feridas depois de um choque entre uma viatura de transporte coletivo e um pesado.

No dia 30, seis pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas num acidente de viação na mesma estrada, na zona de Massinga, na província de Inhambane.