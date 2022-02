Dois mortos e cinco feridos em ataque contra base militar na Colômbia

O ataque foi perpetrado na quarta-feira contra a caserna do batalhão de infantaria 21, localizada no município de Granada, no departamento de Meta, segundo o exército.O comandante da quarta divisão do exército, general Antonio Beltrán Díaz, atribuiu o ataque a um, acrescentou o oficial, que lamentou a morte do soldado.Na região onde o ataque foi cometido, existem grupos que resultaram da desmobilização das Forças de Auto-Defesa Unidas paramilitares da Colômbia (AUC) e dissidentes das FARC que, segundo a Provedoria de Justiça, lutam pelo controlo territorial desta área localizada nas planícies orientais.Nos últimos meses, a violência aumentou em quase toda a Colômbia, mas a situação é particularmente delicada nos departamentos de Cauca (sudoeste), Arauca (leste) e nas regiões de Catatumbo, na fronteira com a Venezuela, Bajo Cauca Antioqueño (noroeste) e Pacífico sul.No domingo passado, um carro armadilhado explodiu perto da esquadra da polícia na cidade colombiana de Padilla, Cauca, deixando três feridos.

Em 20 de janeiro, uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas na explosão de um carro armadilhado numa zona central de Saravena, no departamento de Arauca, na fronteira com a Venezuela.