Dois mortos e quatro feridos em tiroteio num concerto no Paraguai

O incidente ocorreu no anfiteatro José Asunción Flores, onde estava a decorrer um espetáculo musical chamado Ja'umina Fest, que contava com a presença de milhares de pessoas.Uma das pessoas que morreu é a conhecida modelo Cristina Vita Aranda, mulher do futebolista Iván Torres, que joga no clube paraguaio Olimpia.A ABC TV indicou, com base em relatórios do Ministério da Saúde, que quatro pessoas foram levadas para o hospital após sofrerem ferimentos de bala e que o seu estado é estável.

As redes sociais foram inundadas com imagens do que aconteceu no meio do concerto, que foi imediatamente suspenso.