Dois mortos e seis feridos em confrontos na capital da República Centro-Africana

22 Nov, 2018

O confronto ao final da tarde ocorreu entre os grupos armados do PK5 e do bairro Miskine, de maioria cristã e animistas.

Membros desta religião, que professa a crença de que tudo tem alma e espírito, agrediram dois jovens numa motorizada, como constaram habitantes do PK5, o que provocou o conflito.

A motorizada dos dois jovens do PK5, centro económico da capital da RCA, foi roubada, assim como dinheiro.

O confronto, com tiros de armas de fogo ligeiras e granadas, obrigou a que todos os espaços de venda fossem fechados.

O Pk5 é um bairro em que são frequentes as ações de violência. Em outubro, três pessoas foram mortas, enquanto em abril e em maio o número de mortos ultrapassou as duas dezenas.

Em 15 de novembro, pelo menos 60 pessoas morreram em combates em Alindao, no centro do país, entre as milícias anti-Balaka, autoproclamadas de autodefesa, e o grupo armado União para a Paz na República Centro-Africana (UPC, na sigla em francês).

Durante os combates, a igreja de Alindao, o convento e o campo de deslocados na região foram incendiados.

As pessoas afetadas pelos combates fugiram do sul da cidade para um local perto da aldeia de Datoko, segundo o relatório, que salienta que as instalações das organizações não-governamentais (ONG) foram "assaltadas".

Mais de 50 mil pessoas foram afetadas nas cidades de Batangafo (norte) e Alindao (centro), onde dois campos de deslocados foram incendiados, indicou o Ocha.

Alindao tem sido a principal base do UPC, um grupo armado liderado por Ali Darassa, um dos principais grupos da antiga coligação Séléka que derrubou o regime de François Bozizé em 2013.

Em maio de 2017, combates entre o anti-Balaka e o UPC provocaram a morte a cerca de 100 pessoas na cidade de Alindao.

Portugal está presente na RCA desde o início de 2017, no quadro da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização na República Centro-Africana (MINUSCA), com 160 militares, e lidera a Missão Europeia de Treino Militar-República Centro-Africana (EUMT-RCA), em que estão presentes 45 militares portugueses.

A República Centro-Africana caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-Presidente François Bozizé por vários grupos juntos na designada Séléka (que significa coligação na língua franca local), o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-Balaka.

O conflito neste país, com o tamanho da França e uma população que é menos de metade da portuguesa (4,6 milhões), já provocou 700 mil deslocados e 570 mil refugiados, e colocou 2,5 milhões de pessoas a necessitarem de ajuda humanitária.

O Governo do Presidente Faustin-Archange Touadéra, um antigo primeiro-ministro que venceu as presidenciais de 2016, controla cerca de um quinto do território.

O restante território é dividido por mais de 15 milícias que, na sua maioria, procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim.