Dois mortos e seis feridos em tiroteio em centro comercial norte-americano

A polícia de Boise destacou, em conferência de imprensa, que um suspeito do tiroteio foi detido e acrescentou que as autoridades estão a notificar as famílias dos envolvidos no incidente, noticia a agência AP.O centro comercial Boise Towne Square está instalado na maior cidade do Estado de Idaho e é o maior "shopping" daquela localidade.A polícia local está também a investigar um outro possível local de crime, num restaurante perto do centro comercial.

Cheri Gypin, que se encontrava naquele espaço, explicou que ouviu vários estrondos e que pensou que era algo que tivesse caído do teto, mas que depois deu conta de cerca de 60 pessoas a correrem na sua direção, algumas a gritarem que havia um atirador.