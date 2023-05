Dois mortos e três feridos em explosão numa base da Guarda Revolucionária do Irão

A explosão ocorreu no final do dia de terça-feira, quando "o pessoal da Guarda Revolucionária estava a transferir armas no arsenal da base", nos arredores da cidade de Damghan, no norte do Irão, informou o corpo militar de elite num comunicado divulgado pelos meios de comunicação oficiais.

"O incidente está a ser investigado", acrescentou a Guarda Revolucionária, sem dar mais pormenores sobre o motivo da explosão nem sobre os danos causados à base.

A Guarda Revolucionária é uma força militar de elite que controla o programa balístico do Irão e tem uma grande presença no Médio Oriente através da Força Quds.

As instalações de defesa iranianas têm sido alvo de ataques nos últimos meses, incluindo o complexo militar Amir al-Momenin, que foi atacado por três drones em janeiro, em Isfahan, uma cidade que alberga a produção de mísseis e instalações nucleares.

O Irão atribuiu o ataque a Israel, com o qual está envolvido numa guerra secreta que inclui ciberataques, alegados assassínios de cientistas nucleares iranianos e sabotagem de navios, embora nenhum dos dois países reconheça publicamente as ações.

No início de abril, os meios de comunicação social iranianos afirmaram que as forças de segurança tinham repelido outro ataque a uma instalação militar em Isfahan, mas o Ministério do Interior disse mais tarde que não podia confirmar o ataque.