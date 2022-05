Dois mortos em explosão de fábrica de biodiesel no norte de Espanha

Num vídeo distribuído pela polícia pode-se ver as chamas a consumir a fábrica, situada na comunidade autónoma da Rioja, e grandes colunas de fumo.

Segundo a polícia, as duas pessoas mortas eram operárias da fábrica e as autoridades estão agora a investigar as causas da explosão.

"A poucos metros da fábrica estava uma excursão com 250 crianças que tiveram de ser transferidas para fora da zona de perigo", disse a polícia num comunicado.

O município de Calahorra, onde a fábrica está localizada, informou numa mensagem na rede social Twitter que um perímetro de um quilómetro em redor da fábrica tinha sido isolado para facilitar o trabalho dos serviços de emergência no local.

"Neste momento, a situação está sob controlo", escreveu também no Twitter a presidente da câmara, Elisa Garrido: "A fábrica e a zona industrial foram completamente evacuadas", acrescentou.