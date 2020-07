Dois mortos em queda de helicóptero das forças armadas holandesas

"Estou profundamente comovido com a triste notícia do acidente de helicóptero em que dois dos nossos soldados foram mortos. Os meus pensamentos estão com as suas famílias e amigos. Desejo-lhes muita força neste triste momento", reagiu o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, na rede social Twitter.

O helicóptero seguia para a ilha vizinha de Curaçao quando caiu no mar, a 12 quilómetros da costa de Aruba, com quatro pessoas a bordo.

"Dois dos quatro tripulantes morreram", disse o comandante das forças armadas holandesas, Rob Bauer, em conferência de imprensa em Haia.

A causa do acidente permanece desconhecida.

Um helicóptero de resgate da Guarda Costeira e uma equipa de mergulho do Departamento de Defesa voaram para Curaçao, na tentativa de recuperar a caixa preta da aeronave.

A operação é dificultada pela ondulação, ventos e correntes fortes, explicou Bauer, acrescentando que foi aberta uma investigação.