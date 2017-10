Dois mortos em tiroteio em Las Vegas

RTP02 Out, 2017, 08:05 / atualizado em 02 Out, 2017, 09:49 | Mundo

O tiroteio terá ocorrido no Mandalay Bay Casino, na famosa Strip de Las Vegas, onde decorria um concerto ao ar livre. A rua foi encerrada pela polícia durante a noite.



De acordo com o hospital de Las Vegas, pelo menos duas pessoas morreram e outras 24 deram entrada no hospital.



Confirming that one suspect is down. This is an active investigation. Again, please do not head down to the Strip at this time. — LVMPD (@LVMPD) 2 October 2017

At this time we do not believe there are any more shooters. More information to come shortly from @Sheriff_LVMPD. — LVMPD (@LVMPD) 2 October 2017

Video courtesy of Drew Akioshi. He was attending the concert at mandalay bay when shooting started. pic.twitter.com/mbyh9Y387q — David Sakach (@davidsakach) 2 October 2017

Las Vegas shooting: Gunfire can be heard ringing out as bystanders watch on pic.twitter.com/LDX9gGqSVX - @rtenews — Shawn McKenzie 🇺🇸 (@SMcK17) 2 October 2017

More footage from Las Vegas mass shooting pic.twitter.com/pDWUrxnthK — Anonymous TV (@AnonTVofficial) 2 October 2017

A polícia de Las Vegas confirmou no Twitter que um suspeito foi atingido, mas pede que ninguém se dirija à Strip. As autoridades acreditam que não há mais nenhum suspeito envolvido no tiroteio.Nas redes sociais surgem vídeos com os momentos de pânico que se seguiram aos tiros, que parecem ser de uma arma automática.Nos vídeos, o som dos disparos contínuos é bem perceptível, bem como o pânico que se seguiu.