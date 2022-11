Dois mortos na região russa de Belgorod após ataques ucranianos

De acordo com este responsável, os ataques foram dirigidos contra a localidade de Chebekino. "Registaram-se dois mortos e três feridos", precisou Gladkov.

Este anúncio surge após a Ucrânia ter acusado a Rússia de ataques massivos contra o seu território, incluindo a capital Kiev, que segundo as autoridades ucranianas foram dirigidos contra as infraestruturas energéticas do país.

A Rússia, que desencadeou uma ofensiva militar na Ucrânia em finais de fevereiro passado, tem denunciado desde meados de outubro um "aumento considerável" dos disparos ucranianos sobre diversas regiões russas fronteiriças, incluindo Belgorod, mas também em Kursk e Briansk.

Em outubro, as forças ucranianas bombardearam uma instalação petrolífera perto de Belgorod e ainda uma central elétrica desta cidade, capital regional, e que no último caso implicou um importante corte no fornecimento de energia.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus --, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia -- foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.557 civis mortos e 10.074 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.