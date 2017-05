Dois naufrágios no Mediterrâneo provocaram centenas de mortos

Cristina Sambado - RTP 08 Mai, 2017, 17:43 | Mundo

O primeiro naufrágio aconteceu na sexta-feira quando um bote, com 132 pessoas a bordo, naufragou ao largo da Líbia.



Cerca de 50 sobreviventes resgatados pelo porta-contentores dinamarquês, Alexander Maersk, chegaram domingo à Sicília, onde foram recebidos por elementos da ACNUR e da Organização Internacional das Migrações (OIM).



Segundo esses 50 sobreviventes, a bordo do barco com 132 pessoas estavam mulheres e crianças, que estão desaparecidas.



No sábado, mais de 60 pessoas terão morrido num outro naufrágio. Três corpos foram encontrados ao largo da Sicília.



No domingo, seis homens e uma mulher foram resgatados por pescadores e pela Guarda Costeira líbia. Segundo a France Press, que cita um representante da OIM, a bordo do barco onde seguiam, que também naufragou, seguiam 120 pessoas, entre as quais trinta mulheres e nove crianças.



Esta segunda-feira, os corpos de dez mulheres e de uma criança foram descobertos numa praia em Zawiya, 50 quilómetros a oeste de Tripoli, revelou à France Press um funcionário do Crescente Vermelho líbio.Discrepância nos números

Há alguma discrepância em relação ao número de mortos nos últimos dias em naufrágios no Mediterrâneo.



Os cerca de 7.500 sobreviventes que foram resgatados na costa da Líbia, desde quinta-feira, afirmaram às organizações humanitárias que centenas de pessoas se afogaram quando os barcos de borracha em que viajavam começaram a afundar antes da chegada dos socorristas.



Com base em entrevistas a sobreviventes, a Agência da ONU para os Refugiados estima o número de mortos em 80. Separadamente a Guarda Costeira Líbia capturou sete sobreviventes, que afirmaram estar a bordo de um barco repleto com 170 migrantes.



A Agência de ajuda International Medical Corps, que presta assistência médica aos sobreviventes, revela que resgatou “no domingo sete imigrantes ilegais - seis homens e uma mulher".



"De acordo com esses sobreviventes, havia 170 a bordo do barco, que afundou por causa da sobrecarga." Entre os desaparecidos estavam mais de 30 mulheres e nove crianças”, acrescentouOmar Koko, um comandante da guarda costeira na cidade ocidental de Zawiya.



Para o Alto-comissário das Nações Unidas para Refugiados Filippo Grandi, "o número crescente de passageiros a bordo dos navios utilizados pelos traficantes, com uma média de 100 a 150 pessoas, é alarmante e a principal causa dos naufrágios".



Desde janeiro, e excluindo os naufrágios deste fim de semana, mais de 1.150 pessoas desapareceram ou morreram ao tentar chegar à Itália vindas do Norte da África.



A chegada pelo mar de refugiados a Itália cresceu cerca de 30 por cento este ano em comparação com 2016, quando 181 mil pessoas chegaram ao país, um número recorde.



C/Agências