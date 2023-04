Dois palestinianos mortos após disparos contra tropas israelitas

Os militares israelitas disseram que os homens dispararam contra um posto avançado israelita perto do colonato de Elon Moreh, a sul da cidade palestiniana de Nablus.

Os meios de comunicação social palestinianos noticiaram que um terceiro atirador estava no carro, mas que conseguiu escapar.

As forças de segurança israelitas disseram estar à procura de outros suspeitos e encontraram no local duas espingardas M-16 e uma pistola.

O grupo armado local do campo de refugiados de Balata identificou os dois homens como militantes, partilhando fotos deles a brandir M-16 no campo. Um deles cumpriu 15 anos numa prisão israelita, disse o grupo.

As mortes de terça-feira seguiram-se a uma semana de violência invulgarmente elevada em Israel e na Cisjordânia

Na semana passada, os militares israelitas atacaram locais ligados ao grupo palestiniano Hamas no sul do Líbano e na Faixa de Gaza, após militantes nos dois territórios terem disparado foguetes contra Israel.

Duas irmãs israelitas e britânicas, assim como a mãe, foram mortas na sexta-feira quando o carro ficou debaixo de fogo perto de um assentamento judeu na Cisjordânia.

Na semana passada, num incidente separado, um turista italiano foi morto e outros cinco ficaram feridos quando o carro de um palestiniano invadiu uma ciclovia perto da praia em Telavive, com as autoridades a suspeitarem de que se tratou de um ataque terrorista.

Este ano, 94 palestinianos foram mortos pelos israelitas na Cisjordânia, de acordo com um balanço feito pela agência de notícias Associated Press (AP). Em 2023, 19 israelitas foram mortos em ataques palestinianos.

Com o país a combater ameaças em múltiplas frentes, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, voltou atrás na segunda-feira na decisão de demitir o ministro da Defesa, Yoav Gallant, que expressou oposição aos planos divisionistas do Governo para enfraquecer o poder judicial.

Numa tentativa de diminuir a tensão, o gabinete de Netanyahu informou, na terça-feira, que as autoridades iam proibir as visitas judaicas ao Al-Aqsa, conhecido pelos judeus como o Monte do Templo, durante o resto do mês de jejum sagrado do Ramadão.