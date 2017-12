Dois palestinianos mortos pelo exército israelita em Gaza

RTP08 Dez, 2017, 15:16 / atualizado em 08 Dez, 2017, 15:19 | Mundo

A informação está a ser avançada pelo Crescendo Vermelho, que tem recebido os feridos dos confrontos entre palestinianos e tropas israelitas, que reforçaram a segurança em vários locais.



Mahmud al Masri, de 30 anos, da cidade de Khan Yunes, na Faixa de Gaza, morreu devido a ferimentos de bala na zona fronteiriça no leste de Jerusalém, disse o porta-voz do Ministério da Saúde da Palestina, Ashraf al Qedra.Um segundo palestiniano, ainda não identificado, foi também morto em circunstâncias semelhantes no leste do território, segundo a agência francesa AFP.Em várias cidades e vilas milhares de palestinianos foram para as ruas após a oração do meio-dia e, em alguns casos, lançaram pedras com tropas israelitas. Na cidade de Belém era visível uma coluna de fumo a sair de um dos bairros.São os primeiros palestinianos mortos em manifestações depois de Donald Trump ter anunciado, na quarta-feira, que os Estados Unidos reconheciam Jerusalém como a capital de Israel.Em Nova Iorque o Conselho de Segurança está reunido de urgência. A reunião foi convocada por oito dos 15 membros do Concelho de Segurança. Em cima da mesa está o anúncio do Hamas de lançar uma nova Intifada. O movimento radical islâmico convocou, para esta sexta-feira, uma “nova revolta” contra Israel.