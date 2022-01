Dois pilotos israelitas mortos após queda de helicóptero militar

"Dois oficiais do exército foram mortos e um ficou ligeiramente ferido num acidente de helicóptero", disse um porta-voz militar, acrescentando que o helicóptero era um "helicóptero marítimo" que se despenhou ao largo da costa da cidade de Haifa, no Norte de Israel.

Os seus corpos foram recuperados do mar após uma operação de salvamento envolvendo algumas das principais unidades navais, de mergulho e de salvamento do exército.

Após o acidente, o Comandante da Força Aérea Amikam Norkin ordenou uma paragem temporária de todos os voos de treino, bem como a utilização do modelo de helicóptero que se despenhou. Também nomeou uma equipa especializada para investigar as causas do incidente.

Os meios de comunicação locais noticiaram hoje que os pilotos não fizeram nenhum pedido de socorro e que o sinal do seu helicóptero simplesmente desapareceu do radar.