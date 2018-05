Dois polícias e um civil abatidos em tiroteio na Bélgica

RTP29 Mai, 2018, 10:25 / atualizado em 29 Mai, 2018, 12:35 | Mundo

Outros dois efetivos das forças policiais belgas ficaram feridos durante o tiroteio, segundo a edição online do jornal Le Soir. O suspeito da autoria dos disparos contra os agentes acabou por ser abatido pelo Pelotão Anti-Banditismo de Liège.



Os primeiros disparos no centro daquela cidade do leste da Bélgica foram ouvidos cerca das 10h30. Um homem alvejou dois agentes e um civil que passava no local. Pôs-se, depois, em fuga e ainda fez uma refém – uma funcionária do liceu de Waha.



As forças de segurança bloquearam os acessos à Avenida de Avroy, onde ocorreu o incidente.





Ainda de acordo com o belga, a polícia abordou o homem para um "controlo de rotina". O indivíduo ter-se-á então apoderado da arma de um dos agentes.A refém saiu ilesa da troca de disparos, que teve lugar à porta do liceu. As autoridades belgas afiançam que o atirador não chegou a ter contacto com os alunos, que permanecem confinados ao interior da escola.O burgomestre de Liège, Willy Demeyer, deslocou-se já ao local e o centro federal de crise está a acompanhar a situação, como sublinhou na rede social Twitter o ministro belga do Interior, Jan Jambon.O jornal La Libre Belgique escreve que a investigação está a “privilegiar a pista de terrorismo”. Fonte da polícia, citada por esta publicação, adiantou que o atirador teria gritado- “Deus é grande” em arábico. Também a emissora pública RTBF indica que as autoridades estão a encarar como sólida a tese de motivações terroristas.“É uma das questões em cima da mesa, mas por agora todos os cenários estão em aberto”, sublinhou um porta-voz do centro federal de crise.Liège, cidade industrial próxima da fronteira com a Alemanha, foi palco de um tiroteio em 2011, quando um homem armado matou quatro pessoas e feriu mais de uma centena, acabando por se suicidar.