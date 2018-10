Dois polícias israelitas acusados de roubo e assédio sexual

RTP22 Out, 2018, 17:12 / atualizado em 22 Out, 2018, 17:12 | Mundo

Procuradores militares fizeram acusações em tribunal a dois polícias que alegadamente roubaram dinheiro a vários palestinianos na aldeia de Qalandyia, a norte de Jerusalém. De acordo com a acusação, os dois homens também obrigaram, em duas ocasiões diferentes, mulheres turistas a tirarem as t-shirts.



As ações dos dois polícias foram realizadas em situações em que não se pedia este tipo de atuação, quebrando o código de regras em que polícias masculinos estão proibidos de realizar vistorias corporais a mulheres.



Os dois homens foram acusados de pilhagem, pilhagem na forma tentada, assédio sexual e abuso de autoridade. A acusação revelou também que as ações dos polícias tiveram motivos raciais, revelando que os dois acreditavam que, “já que os palestinianos querem magoar os judeus, é legítimo tirar a sua propriedade”.



A acusação explicou que os dois homens começaram a planear roubar dinheiro a palestinianos depois de encontrarem uma quantia considerável de dinheiro na bagagem de uma mulher palestiniana que passou pelo check point.



Os dois conspiraram e começaram a trabalhar em turnos conjuntos num ponto de segurança relativamente isolado, onde focaram atenções em mulheres de meia-idade. Contra todas as regras, mandavam as malas para uma máquina de Raio-X. Todas as malas com dinheiro eram levadas para uma sala sem sistema de videovigilância, retirando pequenas quantias para não levantarem suspeitas.



Os incidentes aconteceram durante seis meses, entre março e setembro. Os dois polícias foram apanhados quando um outro suspeitou das atividades dos colegas, observando-os até os apanhar em flagrante.



A acusação pediu que os dois polícias fiquem detidos durante o período de investigação. O advogado de defesa disse, em declarações à comunicação social, que as acusações não são tão graves como parecem e que a defesa “vai provar mesmo isso”.