Dois projetos de investigação portugueses vão receber 15 milhões de euros cada

Estes projetos `Teaming` reúnem parceiros de países que carecem de atividades de investigação e inovação com outros parceiros de países mais desenvolvidos neste domínio.

O projeto MIA-Portugal (Multidisciplinary Institute of Ageing), liderado pela Universidade de Coimbra, em parceria com a Universidade de Newcastle upon Tyne, a Universidade de Groningen e o Instituto Pedro Nunes foi um dos selecionados em Portugal.

O outro projeto financiado é o BIOPOLIS, liderado pelo ICETA (Instituto de Ciências e Tecnologias Agrárias e Agroalimentares) da Universidade do Porto, em parceria com a Universidade de Montpellier e a Porto Business School Association.

O MIA criará o primeiro centro de excelência em investigação sobre o envelhecimento no sul da Europa, com o objetivo geral de melhorar a saúde e o bem-estar de uma população em envelhecimento e beneficiar do potencial de excelência científica e de inovação para criar oportunidades de negócio.

Através do projeto BIOPOLIS, o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO) passará a ser um centro internacional de excelência em biologia ambiental, investigação sobre ecossistemas e agrobiodiversidade, com capacidade para difundir a excelência para a inovação nos domínios do ambiente, da biodiversidade e da agricultura.

Foram selecionados para financiamento 14 projetos, coordenados por instituições da Bulgária, Chipre, República Checa, Estónia, Letónia, Polónia e Portugal.

"Congratulo-me especialmente com o desempenho de Portugal neste instrumento, com mais dois projetos de excelência que permitirão criar novos centros de investigação, consolidar equipas científicas e desenvolver trabalho com impacto na vida dos cidadãos europeus, seja no envelhecimento ativo seja na biodiversidade", disse o comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, na cerimónia em que foram anunciados os financiamentos.

A Comissão Europeia organiza entre hoje e quinta-feira os "RI days", três dias dedicados à investigação, ciência e inovação.

