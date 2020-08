Dois soldados do regime sírio morrem em ataque da coligação internacional

"Um avião da coligação atingiu uma barreira militar que impediu a passagem de um comboio" das forças da coligação internacional dirigida por Washington, referiu o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

A agência noticiosa síria Sana indicou, por seu turno, a morte de um soldado e dois feridos num ataque realizado por um avião norte-americano contra uma barreira do exército perto de Qamichli.

O incidente ocorreu depois de os soldados no "ponto de controlo terem impedido a passagem de uma patrulha norte-americana", precisa a Sana.

A coligação internacional ainda não comentou.

O ataque de hoje é o primeiro incidente com mortos nos últimos seis meses na região, segundo o OSDH.

As Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos curdos, mas também as forças da coligação internacionais que as apoiam, encontram-se no nordeste sírio, onde estão também destacadas tropas de Damasco e do seu aliado russo.

A guerra na Síria, desencadeada em 2011, já causou mais de 380.000 mortos e milhões de deslocados e refugiados.