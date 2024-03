Dois tiroteios deixam cinco mortos e 11 feridos nos Estados Unidos

Na cidade de King City, na Califórnia, um grupo de homens encapuzados saiu de um carro e abriu fogo numa festa ao ar livre, causando quatro mortos e sete feridos antes de fugir, disse a polícia local.

A polícia disse que, depois de ter recebido um alerta quando chegou ao local encontrou três homens já mortos, com ferimentos causados por balas, no relvado à frente de uma habitação, de acordo com um comunicado.

Uma mulher acabou por morrer mais tarde, já depois de ter sido levada para um hospital.

Sete feridos foram também transportados para hospitais, sendo que dois estavam em estado crítico.

Também na segunda-feira, a polícia de Filadélfia, a maior cidade do estado da Pensilvânia, anunciou que um adolescente morreu e quatro pessoas ficaram feridas num tiroteio numa paragem de autocarro.

O comissário de polícia, Kevin Bethel, disse que estudantes estavam a entrar num autocarro no bairro de Ogontz, no norte de Filadélfia, quando duas pessoas se aproximaram e abriram fogo.

A polícia disse que um jovem de 17 anos foi declarado morto já no hospital, com vários ferimentos causados por balas.

Dois jovens de 15 anos, uma mulher de 49 anos e outra de 71 anos que estavam no interior do autocarro foram atingidos, mas sem gravidade.

Bethel disse que as tardes, depois do final das aulas, transformaram-se "num dos momentos mais perigosos" na cidade.

O comissário sublinhou que o desfecho "podia ter sido muito pior" porque os tiros foram disparados num cruzamento movimentado, onde se situa uma creche.