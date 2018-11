Dois trabalhadores humanitários congoleses mortos por homens armados na RDCongo

Lusa20 Nov, 2018, 18:22 | Mundo

"Nós estamos devastados em confirmar a trágica perda dos nossos dois funcionários", divulgou Mike Meyers, presidente do conselho de administração da organização não-governamental (ONG) americana Food for the Hungry (FH), em comunicado.

Os dois trabalhadores estavam a regressar ao seu local de trabalho na manhã de quinta-feira [15 de novembro], quando foram atacados por indivíduos armados que os atacaram na estrada, explicou Mike Meyers.

O incidente ocorreu numa localidade situada a cerca de 80 quilómetros de Kalemie, a capital de Tanganyika, onde o ressurgimento do conflito entre bantus e pigmeus deslocou um número significativo - até 600.000, segundo fontes humanitárias - de populações entre 2016 e 2017.

"Nós denunciamos este terrível ataque contra a vida dos humanitários e à violência em curso na RDCongo", sublinhou o responsável da FH.

Em comunicado aquela ONG, indica que "suspendeu todas as atividades na região e está a trabalhar com as autoridades locais na investigação em curso para obter Justiça".

Segundo fontes humanitárias, ataques contra trabalhadores humanitários são relatados regularmente na RDCongo e a situação está a deteriorar-se.

No final de agosto, as autoridades começaram a evacuar acampamentos de deslocados na província de Tanganyika.