Domingos Simões Pereira. "Se for eleito PR não farei justiça com as minhas mãos"

Domingos Simões Pereira, que vai disputar a segunda volta das presidenciais da Guiné-Bissau, disse hoje que se for eleito Presidente não vai fazer justiça com as próprias mãos, sublinhando nada ter contra o chefe de Estado cessante.