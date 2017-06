Dominique da Silva, o candidato "em marcha" para uma "nova história política em França"

Lusa 06 Jun, 2017, 10:24 | Mundo

Em entrevista à agência Lusa, o candidato defendeu que terminou o tempo do "voto sistemático" num partido de esquerda ou de direita e resumiu: "Estamos a escrever uma nova história política em França. Os partidos tradicionais agora não vão poder continuar como antes."

O candidato da 7.ª circunscrição do Val d´Oise, na região de Paris, está confiante na vitória, apesar de ter dez adversários, incluindo Jérôme Chartier, um nome conhecido por ter sido porta-voz da campanha do candidato da direita às presidenciais, François Fillon, e que concorre a um quarto mandato consecutivo de deputado.

"Os franceses estão a compreender que a política tem que ser revisitada. O Jérôme Chartier é do mundo antigo. Hoje os franceses querem que as coisas mudem muito", afirmou o candidato, considerando que o movimento criado pelo presidente Emmanuel Macron "vai ter maioria absoluta" no parlamento depois de uma recomposição política em que "muitos nem sabem se são por Macron, à esquerda ou à direita".

O trabalho, o alojamento e o ordenamento do território são as bandeiras do candidato que é vereador, desde 2008, na cidade de Moisselles, nos arredores de Paris, onde foi eleito sem etiqueta de um partido político, ainda que se tenha candidatado como sendo da "direita social, quase centro".

"Para mim o que é mais importante é unir o país com pessoas que querem modificar as políticas e, seja de esquerda ou de direita, tem de ser o mesmo projeto e com vontade de preparar o futuro", acrescentou Dominique da Silva que aderiu ao movimento "Em Marcha!" quando foi criado, em abril de 2016, tendo sido responsável da campanha presidencial de Emmanuel Macron no distrito de Val d`Oise.

Questionado sobre se não é um risco que cerca de metade dos candidatos "Em Marcha" sejam oriundos da sociedade civil e com pouca experiência política, Dominique da Silva respondeu que não porque estes candidatos correspondem à "experiência e inteligência coletiva no terreno" ao contrário dos "profissionais da política que não conhecem bem as problemáticas" locais e não arriscam novas propostas com medo de perder eleições.

Como Dominique "não é um profissional da política, houve uma aposta no terreno para o fazer conhecer", explicou a sua suplente Christine Bodard, apontando para a carrinha forrada com o cartaz de campanha e a fotografia do candidato que tem percorrido as várias cidades da sétima circunscrição.

"A ideia foi do Dominique. É uma coisa original porque não se veem carrinhas destas na campanha", acrescentou Christine Bodard, antes de ir ao encontro de eleitores numa horta partilhada na cidade de Domont, a 20 quilómetros de Paris, chamada "Les Jardins d`Alain".

Gilles Sudreau, responsável de relações internacionais de Dominique da Silva, escolheu a horta porque "reúne temas essenciais da campanha como o ambiente, a ecologia e a criação de postos de trabalho", acompanhando o candidato pelos caminhos de terra ao lado do presidente da associação, Alain Genest, o qual relata que "é possível fazer bastante com poucos gastos e criar emprego".

Empresário no ramo de construção modular ecológica, Dominique da Silva escreveu, em 2014, o livro "Plan d`urgence pour l`abolition du chômage" ("Plano de urgência para a abolição do desemprego") no qual criticava os "profissionais da política, sempre os mesmos, oriundos dos mesmos partidos com ideias demasiado curtas".

O candidato explicou que se trata de "um programa para acabar com o desemprego em massa" porque este é "um risco para a democracia", sublinhando que é necessário "fazer as coisas com muita audácia" e que o presidente Emmanuel Macron pretende "terminar o mandato com uma taxa de desemprego abaixo dos 7 por cento".

Dominique da Silva nasceu na cidade francesa de L`Isle-Adam, há 49 anos, e também tem nacionalidade portuguesa porque os pais são de Barcelos e da Póvoa do Varzim, tendo aprendido português com a família e as idas a Portugal.

Ainda que não faça campanha especificamente para os "muitos portugueses" que vivem na sua circunscrição porque "são franceses como os outros", o candidato a deputado sabe que o seu apelido "pode influenciar o voto" da comunidade franco-portuguesa.

Conquistar um assento parlamentar a 18 de junho seria "uma responsabilidade e um orgulho, mas uma responsabilidade antes de ser um orgulho", concluiu.