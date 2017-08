Donald Trump ameaça ataque total à Coreia do Norte

A deputada pediu ao presidente norte-americano para mostrar uma liderança forte e para trabalhar com a comunidade internacional de forma a parar os avanços da Coreia do Norte no programa de armas nucleares.



O governador da ilha também já falou e disse que está preparado para qualquer eventualidade e que vai reunir-se com o exército e com os serviços de emergência para discutir a ameaça da Coreia do Norte que planeia lançar um míssil para as bases americanas na ilha de Guam, no Pacífico, uma ameaça revelada pela agência de notícias sul coreana.



Donald Trump prometeu à Coreia do Norte "fogo e fúria” se o país continuar a ameaçar os Estados Unidos com o desenvolvimento do programa balístico e nuclear.



Um relatório dos serviços de inteligência do Departamento de Defesa norte-americano coloca a Coreia do Norte no lote das potências nucleares e mostra que o desenvolvimento do programa nuclear norte-coreano é mais avançado do que aquilo que se pensava.



O relatório mostra por exemplo que a Coreia do Norte terá conseguido fazer com que uma bomba nuclear caiba dentro de mísseis intercontinentais.