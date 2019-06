Donald Trump anunciou recandidatura à presidência

Mário Aleixo - RTP19 Jun, 2019, 06:33 / atualizado em 19 Jun, 2019, 06:33 | Mundo

O presidente dos Estados Unidos, num comício em Orlando, voltou a acusar os jornalistas de utilizarem "Fake News" para o atacar e disse que o país tem a melhor economia de sempre.



O presidente em exercício deixou também a promessa de continuar a manter a América grande.



Quanto aos adversários Trump foi claro e disse que tal como aconteceu nas primeiras eleições, os restantes candidatos vão enfrentar um "novo terramoto nas urnas".



Donald trump afirmou ainda que os opositores democratas tentaram destruir o "movimento do povo norte-americano".



Quanto à questão económica o presidente norte-americano afirmou ser provavelmente a melhor economia da história" dos Estados Unidos.



Trump voltou ainda ao tema do combate à imigração ilegal e à construção do muro na fronteira com o México "que será maior, melhor e mais barato".



As críticas ao sistema de saúde "Obamacare" e a necessidade de o revogar e substituir foram também uma das tónicas do discurso, assim como a guerra comercial com China.



O correspondente da Antena 1/RTP nos Estados Unidos João Ricardo Vasconcelos assistiu ao comício e fez agora um resumo do discurso de Donald Trump.





Apesar de algumas notícias boas o governo de Donald Trump vive momentos menos bons.A forte tensão com o Irão, mas também a saída do secretário da defesa Patrick Shanahan, alegadamente por motivos familiares, são dados menos positivos.Shanahan deixou o Pentágono poucas horas depois de anunciar que os Estados Unidos vão enviar mais mil militares para o Médio Oriente.Trump já tem substituto e o Pentágono já disse que Mark Esper entra em funções na segunda-feira.