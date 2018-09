Donald Trump apelida jornalista de "Senhor Curdo"

RTP28 Set, 2018, 18:43 | Mundo

Durante uma conferência de imprensa, no seguimento da Assembleia Geral da ONU, o presidente norte-americano apelidou o jornalista curdo, Rahim Rashidi, de “Senhor Curdo”.



O jornalista, imperturbável, prosseguiu e questionou Donald Trump sobre a relação dos Estados Unidos com o povo curdo no Iraque e na Síria, perante um eventual futuro sem a ameaça do Estado Islâmico.



O presidente norte-americano respondeu: “Nós estamos a tentar ajudá-los muito. O território é deles [dos Curdos]. Lutaram connosco, morreram connosco, dezenas de milhares de Curdos morreram a combater o ISIS. Eles são grandes pessoas e nós não nos vamos esquecer isso. Eu não me vou esquecer”.



Mais tarde, o jornalista admitiu ter ficado “muito orgulhoso” e agradeceu a Trump por ter “reconhecido a contribuição curda na luta contra o Estado Islâmico”.



Apesar de o episódio ter sido ridicularizado por vários internautas nos Estados Unidos, principalmente através da rede social Twitter, o jornal The Jerusalem Post conta que muitos Curdos acolheram o hashtag #MrKurd (#SenhorCurdo) com orgulho.



Os Curdos são um grupo étnico presente em vários países da Europa de Leste e Médio Oriente. Com mais de 26 milhões de pessoas espalhadas pela Arménia, Azerbaijão, Irão, Iraque, Síria e Turquia, formam a maior nação do mundo sem Estado. O povo curdo reivindica a criação de um país próprio a que chamam Curdistão.