Donald Trump aprova envio de 1 500 tropas para o Médio Oriente

RTP24 Mai, 2019, 19:20 / atualizado em 24 Mai, 2019, 20:11 | Mundo

Donald Trump, antes de embarcar no Air Force One, com a primeira dama Melania, no início de uma viagem ao Japão. | Reuters

É um número relativamente reduzido de soldados cuja função será a de proteger as defesas americanas na região, referiu Donald Trump.







"Queremos ter proteção no Médio Oriente. Vamos enviar um número relativamente pequeno de tropas, na maior parte para proteção", revelou o Presidente aos jornalistas antes de embarcar no Air Force One para uma viagem ao Japão, com a primeira dama, Melania Trump.







Fontes da Casa Branca afirmaram à agência Reuters que o contingente inclui engenheiros, baterias de mísseis Patriot, aeronaves de reconhecimento e as forças a elas associadas.

Já esta sexta-feira, Donald Trump aprovou o pedido de Shanahan para enviar mais tropas para a zona do Golfo, oficialmente como estratégia dissuasora contra eventuais ataques de grupos armados ao serviço do Irão.



O secretário da Defesa tem poderes para enviar pequenos contingentes, mas um número considerável de tropas necessita da aprovação presidencial.

Fontes não identificadas terão ainda indicado à CNN que a Administração Trump está pronta a antecipar uma venda de armamento à Arábia Saudita, como parte da sua estratégia anti iraniana.







O reino saudita, dominado pelo Islão sunita, é o principal inimigo da república iraniana, gerida pelo Islão xiita.







De acordo com fontes do Congresso norte-americano, a Administração participou que vai avançar como 22 negócios de armamento no valor de oito mil milhões de dólares, sem respeitar o habitual precedente de revisão deste tipo de vendas por parte dos congressistas.



Esta quinta-feira, o chefe do Pentágono, Patrick Shanahan, secretário da Defesa designado, admitiu que estava a ser estudado o envio de tropas para o Médio Oriente, mas recusou falar em números concretos.A Casa Branca não comentou a notícia, que surge depois de Shanahan ter negado, quinta-feira, informações veiculadas pela imprensa e pela agência Reuters, de que estava a ser preparado o envio de cinco mil a 10 mil tropas.As movimentações militares anunciadas devem-se ao agravamento da tensão entre os EUA e o Irão, depois de Washington acusar Teerão de estar a preparar uma série de ações contra as forças e os interesses norte-americanos na região.Tanto o envio de tropas como a antecipação da venda de armamento apontam para a intensificação da retórica anti-iraniana por parte da Casa Branca, e deverão colocar sérias questões no Capitólio, onde vários senadores e representantes a contestam, devido à falta de provas concretas da ameaça.Muitos receiam que o reforço militar possa, até acidentalmente, espoletar um conflito grave na região, apesar de Shanahan e de outros responsáveis sublinharem que o foco da Administração Trump é a proteção de tropas americanas e a dissuasão.