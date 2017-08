Donald Trump avisa que EUA estão prontos a agir militarmente contra a Coreia do Norte

RTP 11 Ago, 2017, 13:19 / atualizado em 11 Ago, 2017, 13:52 | Mundo

Por volta das 7h30 em Washington (12h30 em Lisboa), Donald Trump reforçou a ameaça da véspera na rede social Twitter para o caso de o regime norte-coreano cumprir a ameaça e agir militarmente contra posições norte-americanas.





Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de agosto de 2017

"Talvez não tenha sido suficientemente dura"

China neutra… ou contra os EUA

“As soluções militares estão agora plenamente posicionadas, carregadas e travadas, para o caso de a Coreia do Norte se comportar de forma imprudente. Espero que Kim Jong Un encontre outro caminho”, escreveu o presidente norte-americano.Na quinta-feira, Donald Trump tinha já elevado um pouco mais a fasquia da retórica de guerra endereçada ao regime norte-americano. Donald Trump tinha advertido que Pyongyang arrisca “problemas como poucas nações tiveram” se persistir no antagonismo para com Washington.Sobre a ameaça de terça-feira, quando prometeu “fogo e fúria” à Coreia do Norte, Donald Trump resumiu: “Talvez não tenha sido suficientemente dura”.Também na quinta-feira, a Coreia do Norte tinha lançado novo rol de ameaças aos Estados Unidos. Em tom desafiador, através da agência estatal KCNA, que citou o general Kim Rak Gyom, comandante da Força Estratégica do país, o regime afiançou que os seus planos para disparar mísseis de médio alcance para as águas de Guam estarão prontos dentro de dias.Os planos, ainda segundo a KCNA, passariam por fazer cair quatro mísseis balísticos - que atravessariam espaço aéreo do Japão - no mar a 30 ou 40 quilómetros de Guam. E constituiriam “um aviso crucial” à América, no léxico do regime de matriz estalinista.Localizada a mais de três mil quilómetros a sudeste da Coreia do Norte, a ilha tropical de Guam tem uma população de pouco mais de 160 mil pessoas e alberga diferentes complexos militares de considerável valor geoestratégico: uma base da Força Aérea, instalações navais com um esquadrão de submarinos, uma unidade da Guarda Costeira e um total de seis mil operacionais militares.Entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, mantém-se a China. As notícias que chegam esta sexta-feira de Pequim não serão do agrado de Donald Trump. Um jornal do Partido Comunista da China defende, em editorial, que Pequim deverá manter-se neutral, caso Pyongyang ataque os Estados Unidos, mas intervir se for Washington a iniciar um conflito com a Coreia do Norte., jornal de língua inglesa do órgão central do PCC, reconhece que a China "não é capaz de persuadir Washington ou Pyongyang a retroceder nestes momentos", mas deve responder "com mão firme", se os seus interesses estratégicos regionais correrem perigo, em caso de conflito."A China deve deixar claro que se manterá neutra se a Coreia do Norte lançar mísseis que ameacem o território norte-americano e os EUA responderem", afirma.Caso contrário, a China deve deixar claro "que impedirá" os EUA e a Coreia do Sul de iniciarem um conflito e tentarem derrubar o regime norte-coreano ou alterar a situação política na península coreana.Pequim "resistirá firmemente à tentativa de qualquer grupo de alterar oem áreas onde há interesses chineses", destacou o Global Times.Em editorial, o jornal sublinha que nem Washington nem Pyongyang "querem realmente uma guerra", mas adverte que a troca de ameaças mútuas pode levar a um conflito estratégico.A China, o maior sócio comercial e aliado histórico da Coreia do Norte, tem tentado manter uma posição neutra, face à tensão atual.O país tem sido alvo de críticas por parte de Washington, que considera que não tem feito o suficiente para travar o programa nuclear norte-coreano, e de Pyongyang, após ter aprovado novas sanções da ONU.