Donald Trump defende-se e apresenta-se como génio muito estável"

RTP06 Jan, 2018, 16:32 / atualizado em 06 Jan, 2018, 16:39 | Mundo

“Ao longo da minha vida, as minhas duas principais qualidades foram a minha estabilidade mental e o facto de ser, digamos que, realmente inteligente”, escreveu o Presidente dos Estados Unidos no segundo de três tweets.



“Passei de homem de negócios de MUITO sucesso a estrela de televisão e presidente dos Estados Unidos (à primeira tentativa). Acho que isto me qualifica não apenas de inteligente mas de génio… um génio muito estável”, conclui o Presidente dos Estados Unidos.



O magnata responsabiliza os “democratas” e os “meios de comunicação tradicionais de notícias falsas” por esta polémica.





....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de janeiro de 2018

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de janeiro de 2018

"Traição"



Esta sucessão dede Donald Trump apresenta-se como uma resposta ao livro(“Fogo e Fúria: Dentro da Casa Branca de Trump”), publicado na passada sexta-feira. O livro do jornalista Michael Wolff põe novamente em causa a personalidade do Presidente dos Estados Unidos e as suas aptidões para exercer o cargo.Em entrevista à NBC, o autor afirmou que os próprios colaboradores do magnata o consideram uma criança. O livro descreve ainda Donald Trump como um homem avesso à leitura, que repete as mesmas histórias várias vezes em apenas dez minutos.A reboque da polémica, o livro tem sido um verdadeiro sucesso nas livrarias norte-americanas. Os advogados da Casa Branca ainda tentaram impedir a sua publicação, o que só trouxe maior publicidade ao livro de Michael Wolff.O livro de Michael Wolff inclui declarações de Steve Bannon, antigo conselheiro e braço direito de Donald Trump durante a candidatura à presidência e nos primeiros meses da Administração, até ter sido destituído em agosto do ano passado.No livro, Bannon denuncia agora o comportamento de “traição” e “antipatriótico” do então candidato republicano. Em causa está o encontro polémico que terá ocorrido na Trump Tower entre Donald Trump Jr, filho de Donald Trump, e elementos russos, ainda durante a campanha, um dos pontos nevrálgicos da investigação do FBI ao presumível conluio com o Kremlin.Em resposta, Donald Trump emitiu um comunicado considerando que o antigo conselheiro enlouquecera depois de ter abandonado a Casa Branca e negando a afinidade com o antigo conselheiro aquando dos primeiros meses de presidência.O livro destapa muito mais sobre a vida, família e os bastidores do 45º Presidente norte-americano. O texto refere que a equipa ficou em “choque” quando soube que tinha vencido as eleições presidenciais. A mulher de Donald Trump e atual primeira-dama, Melania Trump, estaria mesmo “de rastos” e "em lágrimas" após a vitória.O livro de Michael Wolff sustenta ainda a tese segundo a qual Ivanka Trump ambiciona ser “a primeira mulher Presidente dos Estados Unidos” e que o próprio círculo próximo do Presidente o desvaloriza e desacredita.A publicação sugere ainda que o Presidente terá tido dificuldades em adaptar-se à Casa Branca durante o primeiro ano. Segundo as declarações reunidas por Michael Wolff, Donald Trump pediu uma fechadura no quarto quando chegou à Casa Branca e assumiu-se protetor dos seus pertences, desde a roupa à escova de dentes.O autor do livro acrescenta que Donald Trump pediu duas novas televisões no quarto, que acresciam a uma televisão já existente. Com base nas entrevistas, sustenta que o Presidente muitas vezes se deitava por volta das 18h30, a ver as três televisões, a comer um cheeseburguer e a telefonar a amigos próximos.Segundo a publicação, os quartos do Presidente e da Primeira-Dama são separados, a primeira vez que tal acontece desde os Kennedy.Perante a polémica e alegações de Wolff, o Presidente dos Estados Unidos tinha já escrito na rede social Twitter que nunca falou com o autor sobre o livro. Trump afirmou ainda que lhe negou acesso à Casa Branca.O escritor apresenta uma versão contrária e garante “em absoluto” que falou com o Presidente durante a elaboração do livro. “Eu trabalho como todos os jornalistas trabalham, tenho gravações, notas, eu estou absolutamente confortável com tudo o que relatei neste livro”, acrescentou o autor.