Donald Trump demitiu secretário de Assuntos Veteranos por `tweet`

"Estou satisfeito em anunciar que pretendo nomear o respeitado Almirante Ronny L. Jackson, MD, como o novo secretário de Assuntos de Veteranos", disse Donald Trump na sua conta de Twitter.

Até que o Senado confirme a nomeação de Ronny L. Jackson, um alto funcionário do Pentágono, Robert Wilkie, administrará a agência interinamente, adiantou o Presidente norte-americano.

"Estou grato ao doutor David Shulkin pelo serviço prestado ao nosso país e aos nossos grandes veteranos", acrescentou. Jackson é conhecido pela conferência de imprensa que deu em janeiro passado, depois de Trump se submter a um exame médico, em que assegurou que Donald Trump tem uma "saúde excelente".

....In the interim, Hon. Robert Wilkie of DOD will serve as Acting Secretary. I am thankful for Dr. David Shulkin’s service to our country and to our GREAT VETERANS!