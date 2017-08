Donald Trump despediu Steve Bannon

Um funcionário disse à Reuters que uma revisão da posição da Bannon pelo chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly, não chegou ao fim e que uma decisão provavelmente seria feita em breve.



The Times citou uma pessoa próxima de Bannon, dizendo que o mesmo havia apresentado a demissão em 7 de agosto e que seria anunciado esta semana, mas que depois terá sido adiada.



O chefe de estratégia de Donald Trump, Steve Bannon, deu uma entrevista em que descreveu a extrema-direita como "um monte de palhaços" Revelou que "não há uma solução militar para as ameaças nucleares da Coreia do Norte", ao contrário do que o presidente norte-americano tem dito.