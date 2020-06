Donald Trump destaca polícia federal para proteger estátuas do país de onda de destruição

Donald Trump vai destacar a polícia federal para proteger as estátuas do país da onda de destruição. De acordo com CNN deverá ainda assinar uma ordem executiva em breve, com fortes penalizações para quem atentar contra os monumentos nacionais. Em entrevista à Fox News, o presidente voltou a falar duramente contra os protestos anti-racismo que exigem que algumas estátuas sejam derrubadas.