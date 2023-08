Trump deve comparecer perante as autoridades da Geórgia

O antigo advogado de Donald Trump já se entregou às autoridades para ouvir as acusações sobre a alegada fraude eleitoral de 2020. Rudolph Giuliani pagou a fiança e vai aguardar pelo julgamento em liberdade.





Donald Trump vai seguir o mesmo caminho, no âmbito de um processo com dezenas de suspeitos. Envolve várias pessoas acusadas de terem tentado alterar os resultados das eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos.Apesar deste caso, mais de metade dos candidatos republicanos à presidência dos Estados Unidos admite apoiar Donald Trump mesmo que seja condenado no processo de manipulação das eleições de 2020. Apenas dois dos oito candidatos republicanos, Chris Christie e Asa Hutchinson, admitiram não apoiar Trump, caso seja nomeado candidato, mas condenado criminalmente nos tribunais.Foi um dos destaques do debate da última madrugada na corrida para as primárias do Partido Republicano, de onde sairá o nome para as eleições norte-americanas do ano que vem.O debate juntou nomes como Ron De Santis, governador da Florida, Nikki Haley, antiga embaixadora norte americana nas Nações Unidas na Administração Trump e o ex vice-presidente Mike Pence. De fora ficou Donald Trump, que não mostrou interesse em participar.