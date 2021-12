Donald Trump diz que Israel "não fez a coisa certa" no ataque que matou Soleimani

Quase dois anos após o assassinato de Soleimani, em consequência de um ataque aéreo ordenado por Donald Trump ao aeroporto de Bagdad, o antigo presidente dos EUA veio levantar um pouco mais o véu sobre a tensão da sua relação com o ex-primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.Em declarações ao jornalista israelita Barak Ravid, no âmbito do livro “Trump's Peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East”,Para além disso, vários relatórios afirmam que Israel ajudou, a vários níveis, os EUA no ataque de 3 de janeiro de 2020. Em maio, foi divulgado que Israel partilhou com os EUA vários números de telefone para ajudar na localização de Soleimani. Os serviços secretos israelitas estavam a rastrear as suas movimentações juntamente com os norte-americanos.Nas últimas semanas têm sido revelados duros comentários por parte de Trump dirigidos a Netanyahu, proferidos igualmente durante entrevistas ao jornalista Barak Ravid. Trump acusa Netanyahu de o ter enganado sobre a sua sinceridade em assinar um acordo de paz com os palestinianos e acusa ainda o antigo primeiro-ministro israelita de deslealdade e ingratidão.O ex-inquilino da Casa Branca revelou que praticamente cortou relações com o então primeiro-ministro israelita, quando este felicitou Joe Biden pela sua vitória eleitoral.