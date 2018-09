Partilhar o artigo Donald Trump e emir do Kuwait vão discutir comércio, investimento e segurança - Casa Branca Imprimir o artigo Donald Trump e emir do Kuwait vão discutir comércio, investimento e segurança - Casa Branca Enviar por email o artigo Donald Trump e emir do Kuwait vão discutir comércio, investimento e segurança - Casa Branca Aumentar a fonte do artigo Donald Trump e emir do Kuwait vão discutir comércio, investimento e segurança - Casa Branca Diminuir a fonte do artigo Donald Trump e emir do Kuwait vão discutir comércio, investimento e segurança - Casa Branca Ouvir o artigo Donald Trump e emir do Kuwait vão discutir comércio, investimento e segurança - Casa Branca

Tópicos:

Efe Arábia Saudita Emirados Árabes, Kuwait Sabah Ahmed,