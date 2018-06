Donald Trump e Kim Jong-Un protagonizam momento histórico em Singapura

Foto: EPA

Lado a lado, os líderes da Coreia do Norte assinaram um acordo histórico com Donald Trump a adiantar que vai convidar Kim Jong-un para uma vista à Casa Branca. Nesta altura não são ainda conhecidos os detalhes do documento conjunto.



Após a cimeira histórica desta madrugada, Donald Trump já tinha garantido que o encontro tinha corrido melhor do que podia imaginar. Os dois líderes conversaram a sós durante 40 minutos, depois juntaram-se outros dirigentes políticos.