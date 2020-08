Donald Trump faz discurso de aceitação nos jardins da Casa Branca

Donald Trump avisa os norte-americanos que se o adversário Joe Biden for eleito será o declínio dos Estados Unidos. No discurso de aceitação como recandidato à Presidência, Trump prometeu uma vacina para a Covid-19 antes do final do ano. A Reportagem é do Correspondente da RTP nos Estados Unidos.