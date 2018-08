Donald Trump felicita novo primeiro-ministro eleito da Austrália

Lusa25 Ago, 2018, 08:14 | Mundo

"Parabéns ao novo primeiro-ministro australiano, Scott Morrison. Não há melhores amigos do que os Estados Unidos e a Austrália!", escreveu Donald Trump no Twitter.

Morrison será o 30.º primeiro-ministro australiano (o quinto em apenas onze anos), confirmando a instabilidade que tem marcado nos últimos anos os dois maiores partidos, Trabalhistas e Liberais.

Morrison deverá formalmente assumir o cargo de chefe do Governo depois da sua nomeação formal pelo Governador-Geral australiano.

Em declarações depois da votação que o afastou da liderança do partido, Turnbull disse que foi alvo de uma ação de "insurreição" para o derrubar como chefe do Governo.

Turnbull foi alvo de um desafio à sua liderança por parte do antigo ministro da Administração Interna, Peter Dutton, que acabou por ser derrotado por Morrison, que teve entre os seus apoiantes as figuras do partido mais próximas do primeiro-ministro cessante.