Donald Trump impedido de ordenar ações militares contra Irão sem o aval do Congresso americano

A lei, agora aprovada com os votos favoráveis de oito Senadores republicanos, foi proposta pelos democratas, na sequência da decisão de Trump ordenar um ataque aéreo contra o comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, o general Qasem Soleimani, e da retaliação de Teerão que causou mais de uma centena de feridos, entre os militares americanos estacionados no Iraque.



Com esta votação, Donald Trump precisa de uma declaração de guerra formal por parte do Congresso para poder ordenar qualquer tipo de ação militar contra o Irão.